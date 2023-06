CR7 e não só. Por que os sauditas pagam mais que os europeus?

Cristiano Ronaldo © Fayez NURELDINE/AFP

Cristiano Ronaldo, cinco vezes melhor do mundo, chegou na época passada à Arábia Saudita. Karim Benzema, o atual melhor do mundo, nesta. Luka Modric, o melhor em 2018, pode ir para lá. Messi, sete Bolas de Ouro, esteve quase. Porquê? Porque há muitos petrodólares por lá? Claro. Mas não só.

Comecemos, então, pelo dinheiro. Ao contrário dos gigantes europeus, propriedade de pessoas, empresas ou fundos de investimentos, os clubes sauditas, divididos por clãs, um clube é de um primo, o rival é de outro primo e assim sucessivamente, são estatais. E o Estado tem reservas de petróleo avaliadas em 1,4 triliões de dólares. Ou seja, dinheiro quase ilimitado.

Mas o governo da Arábia Saudita é, também, dono do Newcastle United, o maior e mais recente novo rico do futebol - porque não levar então CR7 ou Benzema para lá? Ou porque o craque francês não volta ao país natal via Paris Saint-Germain (nas mãos do governo do Qatar)? Ou porque Modric não vai para o Manchester City (nas mãos do governo de Abu Dhabi, nos EAU)? Porque, como assinala o jornalista Rafael Reis, na sua coluna no Portal UOL, ao contrário dos clubes europeus, sob a tutela da UEFA, os sauditas não estão sujeitos ao "fair play financeiro", isto é, a limites de verbas injetadas pelos proprietários se não apresentarem receitas correspondentes.

Por outro lado, segundo o site Sportspayouts, CR7 ganha quase 80% da folha salarial do Al-Nassr enquanto Kylian Mbappé, jogador mais bem pago da Europa, "apenas" 33% do investimento do PSG em ordenados. Ou seja, os clubes europeus de topo têm de se preocupar em sustentar plantéis fortes, competitivos e, na medida do possível, homogéneos para ganhar campeonatos; os sauditas preocupam-se em ter um craque para chamar a atenção, os demais podem ser 20 operários.

Finalmente, o sportswashing, termo cunhado pela Amnistia Internacional para classificar a lavagem de imagem via desporto, é política de estado no regime de Mohammed Bin Salman. A ideia é fazer o mundo associar inconscientemente a Arábia Saudita a futebol e não a atropelos aos direitos das mulheres ou da comunidade LGBT. Ou seja, fazer-nos pensar mais em CR7 e Benzema e menos em Jamal Khashoggi, o jornalista de oposição alegadamente morto pelo regime saudita.