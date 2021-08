Messi já está em Paris para assinar pelo PSG

© EPA/Alejandro Garcia

Lionel Messi aterrou esta terça-feira ao início da tarde no aeroporto de Le Bourget, em Paris, a fim de assinar contrato com os franceses do Paris Saint-Germain, conforme confirmou esta terça-feira o pai e representante do futebolista internacional argentino

À chegada ao aeroporto El Prat, em Barcelona, Jorge Messi respondeu com um lacónico "sim" quando foi questionado pelos jornalistas sobre se o filho, de 34 anos, irá assinar esta terça-feira pelo clube francês, no qual alinha o internacional português Danilo Pereira.

Lionel Messi, que no domingo confirmou a saída do FC Barcelona, clube que representou durante 21 anos, foi visto com a família no aeroporto El Prat e é esperado esta terça-feira ao início da tarde em Paris, tal como já tinha avançado pelo L'Equipe, que dá conta de que o "acordo é total".

Messi deverá fazer exames médicos no final do dia e, em seguida, assinar um contrato de dois anos, com mais um de opção.

O jogador deverá ser apresentado como reforço dos parisienses esta quarta-feira numa conferência de imprensa no Parc des Princes.

Na quinta-feira, o Barça anunciou a saída de Messi, divulgando que, "por razões económicas e estruturais", não era possível inscrever o jogador na Liga espanhola, já que o clube não conseguiria cumprir o fair play financeiro.

Um dia depois, foi a vez de o presidente do clube, Joan Laporta, explicar que renovar com Messi seria "colocar em risco" o futuro do clube catalão, que, disse, estar "acima de qualquer jogador, inclusive do melhor do mundo".

No domingo, na emotiva cerimónia de despedida do Barça, após 21 anos com as cores do clube catalão, Lionel Messi admitiu que o PSG era uma das possibilidades para o seu futuro enquanto jogador.

"O PSG uma possibilidade. Sinceramente, no dia de hoje, a esta hora, não tenho nada acertado com ninguém. É verdade que quando saiu o comunicado tive muitos telefonemas, vários clubes interessados, mas ainda não tenho nada fechado, mas em conversações, obviamente", disse Messi há dois dias.

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao Barça quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.