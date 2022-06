Messi, melhor jogador e melhor sportswasher do mundo?

epa09470717 Lionel Messi of Paris Saint-Germain reacts after the UEFA Champions League group A soccer match between Club Brugge and Paris Saint-Germain (PSG) in Bruges, Belgium, 15 September 2021. EPA/STEPHANIE LECOCQ © EPA

Lionel Messi podia ter usado um dos seus curtas e rápidas fintas de corpo para driblar a monarquia da Arábia Saudita e recusar ser o embaixador do turismo na cidade portuária de Jeddah. Ao preferir fazer uma tabelinha com um regime acusado de incontáveis ataques aos mais basilares direitos humanos, incluindo o infame assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, a catástrofe humanitária no Iémen ou a perseguição a intelectuais, ativistas LGBTI+ e mulheres, o craque argentino é hoje apontado como o maior sportswasher do planeta.

Sportswashing é um termo, traduzível por "lavagem através do desporto", cunhado pela Amnistia Internacional para caracterizar ações em que regimes opressores usam o futebol e outras modalidades para melhorarem a imagem internacional e distraírem o mundo dos abusos cometidos.

O jogador do Paris Saint-Germain, propriedade do governo do Qatar, outro desrespeitador contumaz dos direitos humanos, permitiu, ao deslocar-se a Jeddah, que o ministro do Turismo local, Ahmed Al-Khateeb, escrevesse nas redes sociais que "esta não é a primeira e não será a última visita de Messi ao Mar Vemelho".

A vice-ministra, princesa Haifa Al-Saud, acrescentou no Twitter que o argentino ficou "hipnotizado pela essência de Jeddah".

Para Sami Al-Jaber, ex-jogador saudita, "a influência de Messi vai ter reflexos incríveis na posição da cidade como destino turístico".

O próprio atacante publicou foto a relaxar num iate com a hashtag #visitsaudi.

Numa carta anterior à visita, familiares de presos políticos sauditas fizeram sentir ao craque do PSG que aceitá-la seria "legitimar todos os abusos do regime". Já recusá-la enviaria um sinal poderoso de que "torturadores não podem ficar impunes".

O vencedor de sete Bolas de Ouro, no entanto, não se comoveu, mesmo não precisando de mais petrodólares no bolso. Em 2021 ele foi o segundo desportista mais bem pago do mundo, atrás apenas do basquetebolista norte-americano LeBron James, com 122 milhões embolsados do governo do Qatar, que lhe paga o salário, e de dezenas de patrocinadores.