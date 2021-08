Messi quer ajudar o PSG a vencer a Champions. Clube francês diz que cumpre as regras

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Agosto, 2021 • 11:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Sonho em levantar mais uma vez o troféu da Liga dos Campeões e penso estar no local ideal para o conseguir", afirmou o argentino, em conferência de imprensa, na qual garantiu estar "muito feliz" por ingressar no PSG, com o qual assinou contrato na segunda-feira por duas temporadas, com mais uma de opção.

Messi, que conquistou quatro Ligas dos Campeões ao serviço dos catalães, lembrou que o clube parisiense, que na época 2019/20 perdeu para o Bayern de Munique a final da 'Champions' disputada em Lisboa, "tem estado perto, mas nunca conseguiu vencer a prova".

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, falou sobre os gastos com o plantel, ainda mais avolumados com a contratação de Messi. Um dos temas abordados pelos jornalistas foi o fair-play financeiro e os gastos milionários com o plantel dos parisienses.

Al-Khelaifi respondeu de forma bem-humorada e garantiu que os regulamento são cumpridos pelo clube. "Fair-play financeiro? Seguimos sempre as regras. Se não pudéssemos contratar Messi, não o teríamos feito. O que ele pode trazer ao clube e algo grande, também vai ajudar o clube a crescer. Espero que não nos peça para ganhar mais [risos]. Mas respeitamos as regras", referiu na conferência de imprensa.