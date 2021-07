Metade dos portugueses com circulação limitada durante a noite

© André Luís Alves/Global Imagens

Mais de metade dos portugueses passam a ter a circulação durante a noite limitada entre as 23 horas e as 5 da manhã, todos os dias da semana.

A medida que pretende evitar ajuntamentos na via pública foi estendida esta quinta-feira a mais 15 concelhos, aumentando para 60 o número de municípios abrangidos por esta regra que se aplica aos territórios em risco elevado e muito elevado. Assim, mais de metade da população fica com os movimentos limitados durante o período da noite e madrugada.

Tendo por referência a estimativa de residentes no final do ano passado, ficam abrangidas por esta regra 5 036 936 pessoas nos 60 concelhos incluídos na categoria de alto risco. Este número corresponde a 51% da população.

Na lista de concelhos de risco muito elevado existem agora 33 municípios, quando na semana passada eram 19. Neste lote estão os territórios que apresentaram uma taxa de incidência superior a 240 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias ou 480 se forem concelhos de baixa densidade, aplicando-se a: Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Avis, Barreiro, Cascais, Faro, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Mira, Moita, Montijo, Mourão, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Silves, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos e Vila Franca de Xira.

Há 27 concelhos de risco elevado, ou seja, que registam, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade. Neste conjunto incluem-se os seguintes municípios: Albergaria-a-Velha, Alenquer, Aveiro, Azambuja, Bombarral, Braga, Cartaxo, Constância, Ílhavo, Lagoa, Matosinhos, Óbidos, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Viseu.

A lista de concelhos em alerta aumentou agora para 34, por registarem pela primeira vez uma taxa de incidência superior aos limiares definidos: Alcobaça, Arouca, Arraiolos, Barcelos, Batalha, Benavente, Caldas da Rainha, Cantanhede, Carregal do Sal, Castro Marim, Chaves, Coimbra, Elvas, Espinho, Figueira da Foz, Gondomar, Guimarães, Leiria, Lousada, Maia, Monchique, Montemor-o-Novo, Oliveira do Bairro, Paredes, Pedrógão Grande, Peniche, Porto de Mós, Póvoa de Varzim, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Tavira, Valongo, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.

Dever de recolhimento domiciliário

Quando foi anunciada a limitação de circulação na via pública, houve dúvidas sobre a obrigatoriedade de ficar em casa durante o período da noite. O governo recusou chamar-lhe recolher obrigatório, optando pela formulação de que os cidadãos deveriam "abster-se" de circular na via pública, devendo "permanecer no respetivo domicílio".

Poucos dias depois, o diretor nacional da PSP fez questão de salientar que nos concelhos de risco elevado e muito elevado, "o recolhimento domiciliário está exatamente igual a outros estados de calamidade e a outras resoluções que efetivamente obrigam os cidadãos ao recolhimento domiciliário". "Houve alturas em que tivemos efetivamente formulações diferentes em que se falava do dever cívico domiciliário, aí sim é uma recomendação. Quando se fala de um dever de recolhimento domiciliário é uma obrigação", afirmou.

Caem restrições às entradas e saídas da AML

No Concelho de Ministros desta quinta-feira, o governo decidiu ainda retirar todas as limitações às entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que vigoraram nos últimos três fins de semana entre as 15 horas de sexta-feira e as 6 horas da segunda-feira seguinte.

"Deixam de existir as restrições de circulação concentradas na Área Metropolitana de Lisboa", anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa depois da reunião semanal do governo.

"Elas [restrições] tiveram como objetivo fundamental a contenção da variante Delta, que neste momento existe em todo o território nacional", justificou a ministra, acrescentando que "temos outras formas, nomeadamente o certificado digital e, portanto, essa restrição deixa de existir este fim de semana", concluiu.

Desde meados de junho que as entradas e saídas da AML estavam proibidas desde as 15 horas de sexta-feira até às 6 da manhã da segunda-feira seguinte.

No total, 18 concelhos estavam abrangidos por esta restrição: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Durante três fins de semana, a AML esteve sob uma espécie de cerca que agora acaba, uma vez que o objetivo do governo de conter a variante Delta da covid-19 não foi bem-sucedido e isso mesmo reconheceu a ministra Mariana Vieira da Silva.