Metro de Lisboa tem dois novos postos de testagem no Campo Grande e Entre Campos

Utentes aguardam o metro na Estação de Metro do Senhor Roubado, em Odivelas, no dia em que a área Metropolitana de Lisboa (AML) vê reforçada a oferta de transportes públicos, sobretudo de autocarros, permitindo que a capacidade fique a 90% da que existia no mesmo período do ano passado, em Odivelas, 01 de julho de 2020.

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Fevereiro, 2022 • 12:28

Com estes dois novos postos, são agora cinco os locais de testagem a funcionar "em pontos-chave da rede" do Metropolitano, de forma gratuita e sem necessidade de prescrição médica, realizados por profissionais de saúde e registados na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sublinhou a empresa, numa nota de imprensa.

Os novos postos funcionam nas estações Campo Grande, no interior da zona comercial, no piso 0, e em Entre Campos, no corredor da galeria comercial.

Segundo o Metro, existem ainda postos nas estações Jardim Zoológico (no átrio sul da estação, junto ao acesso CP/Fertagus), Restauradores (átrio sul, no acesso ao parque subterrâneo) e Alameda (na zona paga da galeria comercial).

O posto de testagem da Alameda funciona das 07:00 às 20:00 nos dias úteis, enquanto as restantes abrem uma hora mais tarde, às 08:00.

Aos fins de semana, os postos abrem às 10:00 e encerram às 16:00, exceto o do Campo Grande, que encerra nos domingo e nos feriados.