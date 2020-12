Michael Jordan usa drone para entregar bebidas no seu novo campo de golfe

© Pixabay

O mais recente projeto da estrela do basquetebol norte-americano, Michael Jordan, é um campo de golfe localizado na Florida, ao qual foi atribuído o nome de "The Grove XXII".

Para além de todas as outras comodidades oferecidas pelo clube - que segundo consta, são bastante apreciadas -, o campo oferece agora aos jogadores os pedidos de snacks e cervejas, através de um drone.

Caroline Wozniacki, ex-tenista, partilhou o vídeo do drone em ação no passado domingo, nas suas redes sociais.