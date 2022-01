Ministério Público manda constituir arguido ex-ministro Eduardo Cabrita

© Líbia Florentino / Global Imagens

O ex-ministro Eduardo Cabrita e o "responsável pela segurança da comitiva" vão ser constituídos arguido no processo do atropelamento mortal na A6, segundo o despacho do diretor do DIAP de Évora que reabriu o inquérito.

No despacho, a que a agência Lusa teve acesso esta sexta-feira, o diretor do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, José Carlos Laia Franco, determina esta constituição como arguidos.

"Importará, previamente, com todas as consequências legais processuais que lhe são inerentes", proceder "à constituição formal como arguidos daqueles dois indivíduos", pode ler-se.

A notícia já tinha sido avançada na quinta-feira pela CNN Portugal. De acordo com o canal, o MP pretende investigar a conduta do antigo governante, por suspeitas do crime de homicídio negligente por omissão.

A decisão, tomada num despacho do diretor do DIAP de Évora, é baseada no requerimento da Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados, que é assistente no processo e fez uma reclamação ao MP por a acusação ter visado apenas o motorista do ex-ministro e ser omissa em relação à conduta de Cabrita, que seguia na viatura oficial a mais de 160 quilómetros por hora.

No requerimento da associação, o advogado Paulo Graça considera que deve ser deduzida acusação penal contra o antigo ministro da Administração Interna "pela prática, em autoria paralela e por omissão, do crime de homicídio por negligência".

Cabrita, como superior hierárquico de Marco Pontes, o motorista que conduzia o automóvel em que seguia e que atropelou mortalmente o trabalhador Nuno Santos na A6, tinha "poder legal para lhe dar ordens e instruções e exigir obediência às mesmas", pode ler-se.