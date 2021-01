Ministra Ana Mendes Godinho testou positivo à covid-19. Ministros do Ambiente e do Mar em isolamento

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, testou positivo à covid-19, informou esta manhã de quinta-feira a tutela em comunicado de imprensa. "Tem sintomas ligeiros e encontra-se em confinamento domiciliário, sendo substituída pelo secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional. Estando já em isolamento desde a passada segunda-feira, participou ontem no Conselho de Ministros por videoconferência."

A mesma nota de informação esclarece ainda que "em consequência de outros contactos, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática e o Ministro do Mar estão em isolamento profilático, determinado pelas autoridades de saúde, tendo também ontem participado por videoconferência na reunião do Conselho de Ministros, encontrando-se a trabalhar à distância. Os testes à Covid19, entretanto realizados, deram resultado negativo".