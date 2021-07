Ministra da Agricultura em isolamento depois de contacto de risco

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

De acordo com a mesma nota, a ministra "não apresenta quaisquer sintomas", tendo realizado o teste à covid-19 com "resultado negativo", mas "irá manter-se em isolamento profilático por determinação das autoridades de saúde".

O Ministério da Agricultura adiantou ainda que "as atividades executivas agendadas irão, sempre que tal o permita, ser realizadas à distância".

No final do mês passado, também o primeiro-ministro António Costa, foi colocado em confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde após ter estado em contacto com um membro do gabinete que testou positivo à covid-19.

Esta quarta-feira, a comissão parlamentar de Agricultura e Mar foi, por sua vez, obrigada a realizar a audição ao ministro do Mar remotamente, depois de um dos deputados ter testado positivo à covid-19.

Portugal regista hoje mais 3.641 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, cinco mortes atribuídas à covid-19 e um novo aumento de doentes internados com a doença, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).