Ministra desvaloriza sondagens que dão frente ao PSD e diz que é tempo de cumprir o programa

A ministra da Presidência desvalorizou esta quinta-feira a sondagem que dá o PSD à frente do PS, sublinhando que o tempo é de cumprir o programa e que é nisso que o Governo está concentrado.

"Nós aproximamo-nos do dia em que assinalamos um ano das últimas eleições e a mensagem muito clara que os portugueses deram há um ano, nessas eleições, foi a de estabilidade política e de procura do programa que apresentámos e estamos a desenvolver", afirmou Mariana Vieira da Silva, que respondia a perguntas dos jornalistas sobre a sondagem da CNN Portugal que coloca o PSD à frente do PS.

A ministra salientou que o Governo está concentrado em executar o programa do PS que foi a votos.

"Agora, é tempo de cumprir o programa e é isso que estamos a fazer", vincou a ministra, que falava antes do Conselho de Ministros que decorre em Castelo Branco, no âmbito da iniciativa "Governo Mais Próximo", que decorre entre quarta-feira e hoje.

A iniciativa começou em Bragança em 2020 e foi interrompida pela pandemia, sendo agora retomada em Castelo Branco, com mais de 40 iniciativas em dois dias, que contam com a presença dos vários elementos do executivo, nomeadamente o primeiro-ministro, António Costa.

Segundo Mariana Vieira da Silva, esta iniciativa vai continuar ao longo dos próximos meses e com uma "grande regularidade", procurando, em proximidade com os agentes locais, dar resposta a problemas das populações e acelerar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dos fundos comunitários.

Devido ao Conselho de Ministros realizar-se hoje em Castelo Branco, haverá um especial enfoque em temas como as florestas e os fundos comunitários.