Ministra do Trabalho em isolamento após contacto com caso positivo

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova as Grandes Opções para 2021-2023" e da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova o Orçamento do Estado para 2021", na Assembleia da República, em Lisboa, 10 de novembro de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Diário de Notícias 22 Dezembro, 2020 • 11:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, está em isolamento depois de ter tido contacto com uma pessoa infetada pelo novo coronavírus.

Depois do primeiro-ministro, António Costa, em isolamento depois de ter estado com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo para a covid-19, Ana Mendes Godinho vai permanecer em isolamento profilático, apesar de ter já realizado um teste cujo resultado foi negativo, de acordo com um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Apesar de ter efetuado um teste que teve resultado negativo à SARS-CoV-2, a ministra vai cumprir isolamento profilático até ao dia 1 de janeiro, em cumprimento das indicações da autoridade de saúde", lê-se na nota.