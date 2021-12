Ministro da Administração Interna demite-se

Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

O ministro da Administração Interna anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a sua demissão. Eduardo Cabrita demite-se no dia em que o seu motorista foi acusado de homicídio por negligência na sequência do atropelamento mortal de um trabalhador na autoestrada A6, dia 18 de junho, segundo despacho de acusação do Ministério Público divulgado hoje, e horas depois de ter reagindo dizendo "eu era o passageiro", o que gerou uma onda de indignação.

"Mais do que ninguém lamento esta trágica perda irreparável", disse agora Cabrita, falando de "aproveitamento político de uma tragédia pessoal". Sobre o despacho de acusação, o ministro da Administração Interna manifestou "confiança no Estado de direito". Ninguém está acima da lei e é exatamente neste quadro que todo o esclarecimento dos factos deverá ser efetuado", acrescentou.

"Hoje não posso permitir que este aproveitamento político intolerável" seja utilizado contra o primeiro-ministro e o PS, declarou Eduardo Cabrita ao dizer que pediu a António Costa a sua exoneração das funções de ministro da Administração Interna. "Eu aceitei o pedido de exoneração", disse minutos depois António Costa, numa declaração ao país.

(Em atualização)