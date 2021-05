Ministros da Saúde debatem contratos futuros e novas variantes

(Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Maio, 2021 • 07:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os ministros da Saúde da União Europeia (UE) vão discutir esta quinta-feira a adesão dos diferentes Estados-membros aos contratos de compra de vacinas para 2022/2023 e o ponto de situação sobre variantes do vírus que provoca a covid-19.

Na reunião, que se realiza por videoconferência e é presidida por Marta Temido a partir de Lisboa, "será discutida a adesão pelos Estados-Membros aos contratos de compra conjunta de vacinas relativos aos próximos anos (2022-2023) e realizar-se-á ainda um ponto de situação sobre variantes do SARS-CoV-2", segundo nota da presidência portuguesa do Conselho da UE.

O debate ocorre numa altura em que a variante detetada na Índia começa a ter uma prevalência importante nos novos casos de contágio por covid-19 em alguns países europeus, designadamente no Reino Unido, um dos principais emissores de turistas para Portugal.

A reunião de ministros da Saúde, em que participam representantes da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês), termina com uma conferência de imprensa conjunta de Marta Temido e da comissária Stella Kyriakides, prevista para as 12:45.