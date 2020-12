Miranda & Associados e Fundação Champalimaud formalizam protocolo de cooperação

Dinheiro Vivo 04 Dezembro, 2020 • 11:10 Partilhar este artigo Facebook

A Miranda & Associados e a Fundação Champalimaud formalizaram um protocolo de cooperação que visa a prestação de serviços jurídicos pro bono.

A respeitar todas as medidas e regras de segurança que advêm da pandemia da covid-19, esta oficialização realizou-se online e contou com a presença de Diogo Xavier da Cunha e Ana Pinelas Pinto, na qualidade, respetivamente, de presidente do conselho de administração e sócia-administradora da Miranda, e de João Silveira Botelho, vice-presidente da Fundação Champalimaud.

Diogo Xavier da Cunha faz questão de referir em comunicado que "é uma honra para a Miranda estar associada à Fundação Champalimaud, uma entidade incontornável e de mérito incontestável na área da Investigação e desenvolvimento da pesquisa científica médica. Somos necessariamente muito criteriosos quando disponibilizamos os nossos serviços jurídicos num regime de pro bono e é um verdadeiro privilégio podermos apoiar no dia a dia a Fundação Champalimaud."