Luís Montenegro assume candidatura à liderança do PSD

Luís Montenegro assumiu esta quinta-feira que é candidato às eleições diretas para a liderança do PSD e desafiou Rui Rio, o atual presidente do partida, a recandidatar-se para que os sociais democratas saiam desse processo “com mais pujança” e assim poder “assumir-se verdadeiramente como alternativa ao PS”.

O antigo líder da bancada parlamentar considera que “o PSD tornou-se subalterno do PS” e assume que o resultado obtido nas últimas eleições legislativas é “mau” e é “resultado de uma estratégia política que falhou”, garantindo que o primeiro-ministro António Costa “era batível”. No plano estratégico de Montenegro estão possíveis alianças com CDS, Iniciativa Liberal e Aliança, mas deixou a garantia que o Chega está fora desse leque.

Luís Montenegro deixou ainda a garantia que o facto de ser arguido no processo dos bilhetes para os jogos do Euro 2016 não o limita nos seus direitos cívicos e políticos: “Não cometi nenhum crime.”