Morreram mais 17 pessoas com covid-19 e há 2590 novos infetados em Portugal

Há mais 17 óbitos e 2590 novas infeções de covid-19 em Portugal, de acordo com os dados divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de casos ativos e os contactos em vigilância pelas autoridades de saúde também registam uma quebra. Os casos ativos caíram em 1555 e em vigilância estão menos 1282 pessoas. Também há mais 4128 recuperados da doença.

Há menos 29 pessoas internadas em enfermaria nos hospitais - são agora 895 - e menos quatro nas unidades de cuidados intensivos (totalizam 195).

A região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta 959 novos casos e dez mortes, e o Norte 923 infeções e quatro óbitos. O Algarve segue-se como a região com maior incidência, com mais 313 casos e duas mortes, e o Centro contabiliza nas últimas 24 horas mais 255 infeções e uma morte. No Alentejo há 61 novos casos confirmados de covid-19.

Nas regiões autónomas não houve vítimas mortais, sendo que os Açores reportaram mais 43 infetados com SARS-CoV-2 e a Madeira mais 36.

A taxa de incidência mantém-se em 439,3 casos de covid-19 por cem mil habitantes no continente, e em 419,2 casos a nível nacional. A transmissibilidade, o chamado R(t), também continua inalterado em 0,98, tanto a nível nacional como no continente.