Diego Maradona morre aos 60 anos

Maradona no Mundial de 1986, onde foi o melhor jogador. © DR

Diego Armando Maradona, uma das maiores estrelas da história do futebol, morreu esta quarta-feira aos 60 anos, em Buenos Aires, é noticiado pelo jornal argentino Clarín e confirmado entretanto pela agência Associated Press (AP).

O antigo futebolista morreu em casa, onde se encontrava a recuperar de uma cirurgia à cabeça. Maradona terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

Maradona tinha estado internado no início do mês, com sintomas de anemia que revelaram depois uma pequena hemorragia no cérebro que o obrigou a uma cirurgia ao cérebro. Depois de uma semana de internamento, teve alta a 12 de novembro e recebeu mensagens de melhoras de amigos como Messi e José Mourinho.

Considerado por muitos como um dos maiores, mais famosos e mais polémicos jogadores do século XX, Maradona tornou-se numa estrela planetária no Mundial de 1986, onde foi o melhor jogador acabando por dar à Argentina o título e ganhar a alcunha de El Pibe de Oro.

Conhecido pela sua camisola 10 e por ser um dos maiores génios do futebol, Maradona elevou o Nápoles a um entre 1980 e 1990 e defendeu a seleção argentina em 91 jogos, atuando em quatro Campeonatos do Mundo: 1982, 1986, 1990 e 1994. No Mundial dos Estados Unidos de 1994, viveu um dos piores momentos da carreira, quando foi afastado por ter acusado doping.