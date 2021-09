Morreu esta madrugada a presidente da ERSE Maria Cristina Portugal

Morreu a presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Maria Cristina Portugal © Jorge Amaral / Global Imagens

Morreu aos 56 anos, na madrugada desta quarta-feira, 8 de setembro, a presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Maria Cristina Portugal, segundo confirmou em comunicado este organismo.

Maria Cristina Portugal, que desempenhava funções de presidente da ERSE desde maio de 2017, morreu de forma súbita, segundo a mesma fonte. Anteriormente, de acordo com a nota biográfica, desempenhou funções como vogal do Conselho de Administração e como presidente do Conselho Tarifário durante 15 anos.

"Os membros do Conselho de Administração e os colaboradores da ERSE prestam sentida homenagem à Dra. Cristina Portugal e unem-se à dor da sua família, assumindo o compromisso de continuar o seu empenho e enorme dedicação ao serviço da ERSE", lê-se na nota de pesar.