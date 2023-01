Morreu Luís Filipe Sequeira Martins, antigo administrador da Cimpor

Luís Filipe Sequeira Martins, antigo administrador executivo da Cimpor © DR.

Membro do Conselho de Administração da Cimpor e administrador executivo entre 1987 e 2013, Luís Filipe Sequeira Martins faleceu esta quarta-feira, aos 74 anos.

A Cimpor emitiu uma nota onde manifesta "o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Filipe Sequeira Martins, Administrador Executivo da empresa e responsável pela área industrial, entre 1987 e 2013", um homem que "contribuiu de forma decisiva para a dimensão industrial da empresa".

"Sequeira Martins esteve mais de duas décadas e meia na Cimpor, fez parte do grupo de administradores "políticos" que entraram na empresa em 1987, mas rapidamente se adaptou ao setor do cimento, tornando-se figura-chave no desenvolvimento, internacionalização e crescimento do grupo. A sua visão estratégica, capacidade de gerar consensos e a forma como se relacionava com os outros deixam uma marca histórica que será para sempre lembrada", refere Luís Fernandes, CEO da Cimpor Portugal e Cabo Verde.

O antigo administrador participou recentemente no Livro Comemorativo dos 45 anos da Cimpor, que assinala o legado histórico da empresa e preserva o conhecimento e a memória de um conjunto de líderes.