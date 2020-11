Morreu o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles aos 98 anos

Gonçalo Ribeiro Telles © Lusa

O arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, figura pioneira na arquitetura paisagista em Portugal, morreu hoje, em Lisboa, aos 98 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

O arquiteto, cuja carreira também se destacou na cidadania, ecologia e na política, "faleceu na tarde de hoje, em casa, rodeado pela família", indica a Lusa.

Nascido a 25 de maio de 1922, em Lisboa, Gonçalo Ribeiro Telles é autor de projetos relevantes em Lisboa, como os Corredores Verdes e os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian.

Publicamos de seguida um pequeno excerto de uma entrevista feita por este jornalista em 2004 a Ribeiro Telles, onde o arquiteto fala de alguns dos projetos memoráveis em que participou, do Parque de Monsanto até aos jardins da Gulbenkian. Reflete também sobre o seu sonho para um Portugal mais bem integrado com o meio ambiente, que ainda está por cumprir.

Está neste momento a realizar um projeto de recuperação dos jardins da Gulbenkian. Como se recupera um jardim, de uma forma prática o que envolve esse processo, quantos anos?

Eu estou a fazer exatamente o que deve ser feito nos serviços que existem, que é recuperá-los para uma economia mais natural que implique uma situação estável da vegetação e não uma situação artificial, que é o que se está a fazer por todo o lado na Europa. Os relvados nos parques públicos não são artificiais são prados. Toda a parte de arborização e das redes são bosques, principalmente com as árvores do local, indígenas. Para saber o que envolve o processo de uma forma prática, só mesmo lá indo ver à Gulbenkian. Um jardim daqueles é uma questão de conceção e não apenas de flores. Pode ver no alto do parque Eduardo VII os revestimentos que existem são de erva e prados. E o mais importante num jardim acaba por ser a manutenção e conservação e por isso recuperar um jardim demora a eternidade. Cá desligou-se a conceção de jardins a sua manutenção como se fossem casas ou edifícios. O sistema natural desses espaços está em permanente evolução e a manutenção tem de acompanhá-la, que é o crescimento das árvores, dos prados. A manutenção não pode procurar que aquilo tudo seja um cenário estático.

As melhores plantas a plantar não digo. Não é para amadores.

Qual a obra da qual mais se orgulha?

É o que não está feito. O que foi projetado e não está realizado. E depois há algumas coisas que foram destruídas pela manutenção, pela incompreensão do que era aquilo, outras estão meio degradadas, como algumas zonas em Lisboa: o parque de São Jerónimo em Belém, outras estão em vias de ser degradadas como o alto do parque Eduardo VII, se aplicaram o sistema atual de manutenção.

Qual a obra que mais gostaria de fazer? E aquela que sabe que não vai conseguir fazer mas queria.

A obra do sistema natural do homem, principalmente nas zonas onde que ele está instalado, que é nas grandes cidades, nas áreas metropolitanas é uma obra coletiva. Não tem apenas a ver com uma pessoa, porque para continuar e manter essa obra têm de vir outras pessoas para a continuar no tempo. Exemplo disso são os jardins da Gulbenkian, que estavam a ser completamente destruídos por uma manutenção tradicional e clássica que levava a que ficasse de uma forma estática.

Em bom tempo estamos a organizar para que o jardim possa ter a evolução natural, que acompanhe o desenvolvimento das árvores, dos maciços, a situação das clareiras dos relvados. Aquilo estava a ser destruído pela manutenção, como estão a ser todos os jardins de Lisboa.

Qual o seu sonho para Portugal de um ponto de vista ambiental?

É a recuperação da agricultura em todo o país. Não há ambiente possível sem recuperarmos por todo o país uma agricultura diversificada, de tipo mediterrânico, polivalente que integre depois os espaços urbanos. Hoje não há divisão entre espaços urbanos e espaços rurais. Isso acabou, não há fronteiras. Tem de se interligar, como foi na origem, um com o outro. O planeamento tem de abranger os dois aspetos. Há que, de uma forma sábia, articular tanto o sistema natural que tem a agricultura, o recreio, as matas como o sistema construído que tem os edifícios e os arruamentos. Hoje as cidades não estão dentro de muralhas nem respeitam limites administrativos, esses limites acabaram. É uma ocupação do território que integra o sistema de abrigo, que é o edificado, com o sistema natural (agricultura, pastagens, matas e não jardins da celeste artificiais). Se não fizermos isto estamos a arranjar um artificialismo que nos vai sair muito caro.