Morreu o empresário Manuel Fino, aos 98 anos

© Filipa Bernardo/ Global Imagens

DN 01 Junho, 2023 • 11:32

Morreu esta quinta-feira de manhã no Hospital CUF de Cascais o empresário Manuel Fino, aos 98 anos, avança o Jornal Económico e o ECO.

O velório vai realizar-se esta quinta-feira e o funeral esta sexta-feira, ambos em Cascais.

Filho de uma família de Portalegre com negócios no setor dos lanifícios, Manuel Fino, dono da Investifino, também se dedicou aos negócios da produção de tecidos sintéticos e do vestuário, tendo representado a francesa Printemps em Portugal.

Paralelamente, foi acionista do banco BCP, da construtora Soares da Costa e da cimenteira Cimpor. A aquisição de ações nestas sociedades com o financiamento da Caixa Geral de Depósitos (CGD) levou o grupo do empresário à falência, em 2007, tendo a Investifino ficado a dever 259 milhões de euros à CGD, o que levou Fino a entregar as ações da Cimpor à CGD.

Em 2020 o banco estatal avançou para tribunal para recuperar dívidas da Manuel Fino SGPS e da Investifino.

Manuel Fino foi um dos sete subscritores de várias propostas levadas à assembleia geral de acionistas do BCP e ficou ao lado de Paulo Teixeira Pinto na luta pelo poder no banco privado.