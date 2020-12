Morreu o jornalista Pedro Camacho. Marcelo destaca "brilhante carreira"

Lisboa,28/06/2011-Pedro Camacho da VISÃO na Entrega de Prémios da Superbrands as empresas vencedoras.

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Dezembro, 2020 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa foi publicada no portal da Presidência da República na Internet.

"Com uma longa e brilhante carreira como jornalista, no Diário de Notícias, no Público, antigo diretor da Visão e da Agência Lusa, Pedro Camacho deixa a sua marca na comunicação social portuguesa e deixa também memórias de competência, camaradagem e profunda argúcia junto dos seus leitores e dos seus companheiros de profissão", refere-se nesta nota.

O chefe de Estado salienta ainda que Pedro Camacho, "filho da também recentemente falecida Helena Marques, com os seus irmãos Paulo e Francisco", pertence a uma família que "se notabilizou pela escrita e pelo jornalismo, à qual o Presidente da República deixa um abraço de amizade e sentidos pêsames".

O jornalista Pedro Camacho, que estava atualmente à frente da Direção de Inovação e Novos Projetos da Agência Lusa, morreu hoje aos 59 anos, vítima de covid-19, depois de várias semanas internado no Hospital de Cascais.

Pedro Camacho foi diretor de informação da Agência Lusa entre 2015 e 2018, depois de ter dirigido a revista Visão entre 2005 e 2015.

Do seu currículo constam passagens pelos jornais Público e Diário de Notícias, nos quais, entre várias funções, foi responsável pelas respetivas editorias de Economia.