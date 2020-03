Morreu Oliveira Costa, antigo presidente do BPN

A notícia é avançada pela revista Visão: José de Oliveira Costa, condenado por fraude fiscal, morreu ontem aos 84 anos, na sequência de um cancro. O funeral realiza-se a partir das 17h30 na Basílica da Estrela.

Antigo presidente do Banco Português de Negócios (BPN), político (foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Miguel Cadilhe, na primeira maioria absoluta de Cavaco Silva) e economista, tinha sido detido em 2008, chegando a passar seis meses em prisão preventiva e sendo depois enviado para casa com pulseira eletrónica. Oliveira Silva foi condenado em 2017 por burla, abuso de confiança e fraude fiscal por irregularidades que levaram ao colapso e à nacionalização do BPN – banco cuja liderança assumiu em 1998.

Doente há alguns anos, o banqueiro não chegou sequer a estar presente na leitura da sentença em maio desse ano, uma vez que não tinha ainda recuperado da operação a que fora submetido dias antes, no início de maio.

Já em janeiro deste ano, o Estado tinha processado Oliveira Costa exigindo indemnização de 4,3 milhões de euros. Em causa estava a Parvalorem, empresa criada para gerir os ativos tóxicos do BPN, que avançou com um pedido de indemnização no âmbito do processo-crime contra o fundador do banco, José de Oliveira Costa, e outros quatro administradores ligados ao banco e à acionista Sociedade Lusa de Negócios (SLN).

Em outubro, o banqueiro tinha sido condenado a três anos de prisão por fraude fiscal, mas manteve a pena única de 15 anos por abuso de confiança que já tinha sido decretada antes.

Um parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2018, divulgado em dezembro passado revelava que o processo de nacionalização e reprivatização do Banco Português de Negócios custou ao Estado 4900 milhões de euros entre 2011 e 2018.

No documento, o Tribunal de Contas apontava que só em 2018 o saldo das receitas e despesas orçamentais decorrentes da nacionalização e reprivatização do BPN e da constituição das sociedades-veículo públicas Parups, Parvalorem e Parparticipadas (que ficaram com ativos do ex-BPN) foi negativo em 829 milhões de euros.

No total, a fatura do BPN nas contas públicas totalizou, entre 2011 e 2018, 4924 milhões de euros. Com o Tribunal de Contas a admitir ainda que os custos poderão subir.