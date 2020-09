Morreu pai de Bill Gates, a inspiração para a fundação do criador da Microsoft

Morreu, aos 94 anos, Bill Gates sénior, pai de Bill Gates, criador da Microsoft. O óbito ocorreu na segunda-feira na casa de férias da família, em Hood Canal, Seattle, nos Estados Unidos. A doença de Alzheimer é apontada como a causa da morte, anunciou a família na noite de terça-feira.

O pai de Bill Gates foi um prestigiado advogado norte-americano até ao final da década de 1990. Em 1994, com 69 anos, Gates Sénior foi ao cinema com o filho e a sua mulher, Melinda. Na fila para os bilhetes, Bill Gates contou ao seu pai que estava a receber muitos pedidos de ajuda mas que não conseguia dar-lhes resposta porque estava a gerir a Microsoft, assinala o obituário do jornal The New York Times.

Bill Gates sénior sugeriu, então, que ficasse encarregado de gerir esses pedidos, bastando algumas autorizações do filho de vez em quando. Estavam lançadas as bases para a primeira fundação da família, a Wlliam H. Gates Foundation, com um orçamento inicial de 100 milhões de dólares (84,2 milhões de euros no câmbio atual).

Seis anos depois, em 2000, o então líder da Microsoft e a mulher reuniram as três fundações e doaram 5 mil milhões de dólares em ações para a fundação Bill and Melinda Gates, que ainda existe e é gerida por ambos.

Bill Gates sénior foi fundamental no apoio a campanhas para erradicar a poliomielite, a redução da mortalidade infantl, construção de escolas, promover uma revolução na agricultura em África e investimento em tecnologias nesta área. Também foi o antigo advogado que doou centenas de milhões de euros na investigação de uma vacina contra a SIDA.

Até 2019, a fundação Bill and Melinda Gates tinha utilizado um total de 50 mil milhões de dólares mas ainda estão disponíveis mais 47 mil milhões de dólares para os próximos anos.