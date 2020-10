Morreu Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos

Sindika Dokolo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos © DR

A noticia esta a ser avançada por varios jornais internacionais e foi confirmada tambem pelo Dinheiro Vivo.

Sindika Dokolo, de 48 anos, residia agora no Dubai com a empresaria angolana Isabel dos Santos. Morreu enquanto praticava mergulho.

Nasceu em Kinshasa, atual República Democrática do Congo. Casado com a empresária e filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos desde 2002, Dokolo morreu por paragem cardíaca e afogamento, referem vários meios internacionais.

Era conhecido por ser um colecionador de arte africana. Filho de Augustin Dokolo, empresario do entao Zaire e conhecido por ter aberto o primeiro banco zairense.

Sindika Dokolo e Isabel dos Santos tem estado sob atençao mediatica devido ao caso Luanda Leaks. Esta quinta-feira, Isabel dos Santos publicou uma fotografia nas redes sociais com o marido e com o filho e apenas com a legenda "My Love...".