Morreu Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos

Sindika Dokolo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos

A notícia esta a ser avançada por vários jornais internacionais e foi confirmada também pelo Dinheiro Vivo.

Sindika Dokolo, de 48 anos, residia agora no Dubai com a empresária angolana Isabel dos Santos. Morreu enquanto praticava mergulho. Terá sido vítima de afogamento enquanto praticava mergulho de apneia, segundo meios congoleses. Michee Mulumba, assistente pessoal do presidente congolês Felix Tshisekedi, já escreveu no Twitter uma mensagem de despedida para o empresário: "Foi durante um mergulho que você partiu para a eternidade, uma atividade habitual que te tirou da luta e dos seus entes queridos".

Nasceu em Kinshasa, atual República Democrática do Congo. Casado com a empresária e filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos desde 2002, Dokolo morreu por paragem cardíaca e afogamento, referem vários meios internacionais.

Era conhecido por ser um colecionador de arte africana. Filho de Augustin Dokolo, empresário do então Zaire e conhecido por ter aberto o primeiro banco zairense.

Sindika Dokolo e Isabel dos Santos têm estado sob atenção mediática devido ao caso Luanda Leaks. Esta quinta-feira, Isabel dos Santos publicou uma fotografia nas redes sociais com o marido e com o filho e apenas com a legenda "My Love...".

Em 2016, Sindika Dokolo comprou a Casa Manoel de Oliveira, no Porto, por uma verba de 1,58 milhões de euros para acolher a sede da sua fundação e desenvolver um projeto dedicado a arte.