Mortalidade ficou abaixo da média de 2015-2019 pela primeira vez desde junho

Doente com covid-19 em internamento hospitalar. © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Nas semanas 8 e 9 deste ano (22 de fevereiro a 7 de março) o número de óbito continuou a diminuir em Portugal depois de ter atingido o número mais alto desde o início da pandemia na semana de 18 a 24 de janeiro, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Nas semanas 8 e 9 de 2021, o número de óbitos continuou a decrescer. Nessas duas semanas registaram-se em Portugal, respetivamente, 2506 e 2299 óbitos (somando 4805 óbitos), valores que se situam abaixo da média do período 2015-2019, respetivamente, menos 8 e menos 174 óbitos que a média de 2015-2019", refere o INE na nota publicada esta sexta-feira sobre a mortalidade em contexto de pandemia.

E foi a segunda vez que tal aconteceu. "Desde o início da pandemia, esta situação apenas se tinha verificado nas semanas 24 e 25 de 2020 (8 a 21 de junho de 2020)", detalha o gabinete de estatística.

"O número de óbitos por covid-19 nas semanas 8 e 9 foi de 328 e de 214, representando, respetivamente, 13,1% e 9,3% do total de óbitos", indica o INE.

Maior descida nos grupos etários mais elevados

Entre o final de fevereiro e a primeira semana de março, 71,3% dos óbitos foram de pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos e, destes, 42,1% foram de pessoas com 85 e mais anos e "comparativamente com a média de 2015-2019, o número de óbitos reduziu-se em todos os grupos etários, com exceção dos grupos 65- 69 anos e 70-74 anos", revela o INE com base nos dados preliminares da mortalidade.

"A maior redução verificou-se no grupo etário 80 a 84 anos, com menos 108 óbitos que a média 2015-2019 (-11,7%)", detalha o gabinete de estatística.

Por regiões, o Alentejo, o Centro e a Área Metropolitana de Lisboa tiveram o maior número de óbitos por 100 mil habitantes "Entre 22 de fevereiro e 7 de março ocorreram 1396 óbitos na região Norte (29,1% do total), 1174 (24,4%) na região Centro, 1356 (28,2%) na Área Metropolitana de Lisboa, 450 (9,4%) no Alentejo, 201 (4,2%) no Algarve, 106 (2,2%) na Região Autónoma dos Açores e 112 (2,3% do total) na Região Autónoma da Madeira.

Em termos relativos, foi na região do Alentejo que se registou "o maior número de óbitos por 100 mil habitantes (63,9 óbitos), seguido pelo Centro (53,0), pela Área Metropolitana de Lisboa (47,4), Algarve (45,9), Região Autónoma da Madeira (44,1), Região Autónoma dos Açores (43,7 óbitos) e Norte (39,9).

Na semana 9, apenas a Área Metropolitana de Lisboa registou um número de óbitos acima da média de 2015-2019.

Mais de 60% nos hospitais

Em termos de local do óbito, o INE revela que mais 60% ocorreu nos hospitais. "Do total de 4805 óbitos registados entre 22 de fevereiro e 7 de março (semanas 8 e 9), 3044 (63,4%) ocorreram em estabelecimento hospitalar e 1761 (36,6%) fora do contexto hospitalar (no domicílio ou noutro local), menos 86 e 96 óbitos, respetivamente, em relação à média de óbitos observada nas semanas homólogas de 2015-2019", detalha.