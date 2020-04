470 mortos e 15 987 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 470 mortos e 15 987 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS).

De ontem para hoje, há mais 33 recuperados, o que significa que 266 pessoas recuperaram desde o início da pandemia em Portugal, segundo o boletim diário da DGS. Há 1175 pessoas infetadas internadas, 233 nos cuidados intensivos (um aumento de sete casos).

O relatório de situação da DGS aponta agora para 130 300 casos suspeitos desde o início do ano, 110 352 não confirmados e 3961 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 25 432 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 258, seguindo-se a região centro com 113, Lisboa e Vale do Tejo com 89, o Algarve com nove e os Açores com três. O Alentejo continua sem mortos, tal como a Madeira.

Lisboa continua a ser o concelho no País com mais casos confirmados, são já 867. Seguem-se o Porto com 852, Vila Nova de Gaia com 758, Gondomar com 646, Matosinhos com 643, Braga com 579, Maia com 565, Valongo com 464, Ovar com 403, Sintra com 374, Coimbra com 265, Santa Maria da Feira com 265, Cascais com 251, Vila Nova de Famalicão com 193, Loures com 191, Guimarães com 189, Oeiras com 163, Aveiro com 160, Amadora com 153, Paços de Ferreira com 146, Felgueiras com 145, Almada com 142, Paredes com 141, Vila Real com 134, Barcelos com 133, Odivelas com 131, Santo Tirso com 128, Seixal com 127, Oliveira de Azeméis com 114 e Lousada com 107. Estes são os 30 concelhos que registam mais de 100 casos de infeção confirmados. Saiba quantos casos de coronavírus há no seu concelho, veja aqui.

