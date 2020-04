409 mortos e 13.956 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 409 mortos e 13.956 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 815 casos de infeção e mais 29 mortos nas últimas 24 horas.

O número de recuperados, subiu de 196 casos no domingo para 205 esta quinta-feira (mais nove), segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde.

Há 1173 pessoas infetadas internadas (menos 38 em 24 horas), 241 nos cuidados intensivos (uma diminuição de quatro casos).

O relatório de situação da DGS aponta agora para 115.158 casos suspeitos desde o início do ano, 97.401 não confirmados e 3801 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 24.708 pessoas em Portugal.

Esta quinta-feira foi registada a primeira morte nos Açores. O Norte regista o maior número de óbitos, 224, seguindo-se a região centro com 104, Lisboa e Vale do Tejo com 72, o Algarve com oito. O Alentejo continua sem mortos, tal como a Madeira.

4 de maio é data limite para normalização do ensino

Já esta sexta-feira, em entrevista à Renascença, António Costa afirmou que “a data limite para que o calendário escolar possa ser cumprido, com ensino presencial, designadamente no secundário, é 4 de maio”.

Segunda fase do estado de emergência até dia 17

Esta quinta-feira, uma semana depois de ter entrado em vigor a fase de mitigação da pandemia da covid-19 – correspondente ao nível de alerta e de resposta mais elevado – e um mês depois de ter sido confirmado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, os deputados deram “luz verde” ao decreto presidencial que renova o estado de emergência por mais duas semanas, até às 23h59 horas do dia 17 de abril de 2020.

O Presidente da República publicou, na quarta-feira 1 de abril, a proposta de decreto que prolonga o estado de emergência por mais 15 dias. O texto, divulgado na página oficial da Presidência da República, clarifica algumas matérias do anterior decreto sobre as restrições à circulação e acrescenta outras, nomeadamente na questão do emprego, do ensino, especulação de preços e medidas excecionais para as prisões.

