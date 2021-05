Mourinho é o novo treinador da Roma. Esteve 14 dias desempregado

José Mourinho foi a pé para Old Trafford © Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

José Mourinho é o novo treinador da Roma. O treinador português assinou um contrato válido por três épocas, terminando a 30 de junho de 2024. É o segundo clube italiano que vai treinar, depois do Inter de Milão, clube que há dias se sagrou campeão do Calcio e que o técnico liderou numa conquista da Champions (2010).

O anúncio foi feito horas depois do clube romano anunciar que Paulo Fonseca não ia continuar. O português está em final de contrato e todos os jogos lhe adivinhavam a demissão. Ele recusou demitir-se, mas foi informado da saída, sendo substituído por Mourinho.

O ex-treinador do Tottenham esteve apenas 14 dias desempregado. Despedido do comando dos spurs no dia 19 de abril, o setubalense foi esta terça-feira anunciado na Roma.

Um acordo tratado no maior dos secretismos e que surpreendeu muita gente, não só porque ainda há dias Mourinho disse estar preparado para umas férias e talvez um ano sabático. Além disso a imprensa italiana garantia há dias que Sarri ex-treinador do Nápoles e Juventus era o escolhido para o lugar de Paulo Fonseca.

