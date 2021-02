Mulheres demoram até mais cinco anos do que os homens a chegarem a CEO

View over businesswoman shoulder sit at workplace desk looks at pc screen during group videocall with different age and ethnicity colleagues using application and webcam, distant communication concept © Getty Images/iStockphoto

Dinheiro Vivo 04 Fevereiro, 2021 • 09:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um estudo realizado pela Oliver Wyman, líder em consultoria de gestão, indica que, das 3.000 maiores empresas dos Estados Unidos, apenas 6% têm liderança feminina, uma realidade que facilmente se pode transpor para outras geografias. Em Portugal, das 18 empresas do PSI-20, apenas oito administradores executivos são mulheres, de um total de 76 lugares. Uma das grandes razões para isto acontecer é que as mulheres demoram mais três a cinco anos do que os homens a chegarem a CEO.

Tal significa que, apesar dos esforços para conseguir equilibrar a diversidade de género em cargos superiores, só um em cada quatro cargos diretivos é o ocupado por uma mulher.

Este relatório vem ainda apontar aquelas que acreditam ser as quatro barreiras sistémicas que dificultam a chegada ao topo:

1. Liderança: o mesmo jogo com regras diferentes

Os homens e as mulheres têm pontos de vista muito diferentes sobre os três principais imperativos para alcançar uma liderança efetiva. Enquanto os homens valorizam mais o ser direto, decisivo e confiante, as mulheres valorizam a capacidade de dar autonomia às equipas de trabalho, a colaboração e a confiança recíproca.

Esta diferença de critérios face aos principais traços da liderança entre ambos os géneros é um dos obstáculos à ascensão das mulheres a cargos de alta direção. A acrescentar, o excesso de confiança ou capacidade de decisão por parte das mulheres é vista de uma forma negativa pela sociedade.

Apenas 40% das mulheres acreditam que o seu estilo de liderança pessoal está em linha com o estilo de liderança dominante na empresa, comparativamente com 70% dos homens.

2. Os resultados não falam por si

As mulheres tendem a valorizar mais o desenvolvimento de capacidades de direção orientadas para os resultados como fator chave no êxito da sua liderança do que os homens.

O objetivo principal das mulheres na obtenção de resultados, juntamente com a sua resistência à criação de uma rede profissional de contactos ou networking, faz com que deixem de cumprir uma dimensão importante que, em última instância, afeta as decisões correspondentes às promoções para cargos de direção: a afinidade e a confiança entre pares. Estas necessitam de uma noção clara da importância dessas relações, tanto quanto a própria orientação para os resultados, focando-se mais no processo para os atingir.

3. As mulheres com qualificações ficam à margem involuntariamente

Quando se trata de escolher um novo cargo para a empresa e ascender na pirâmide profissional, as mulheres não estão no top of mind, por ser menos provável que se candidatem para ocupar esse lugar, subestimando a sua própria preparação e o crescimento de dúvidas para saber se estão ou não dispostas a assumir mais responsabilidade. A consequência é que as mulheres demoram mais três a cinco anos do que os homens para chegarem a cargo de CEO (diretor-geral).

4. Crescimento dos preconceitos implícitos

As mulheres estão mais expostas a que se fale delas nas reuniões, a ouvirem comentários pouco construtivos e a que sejam vistas negativamente por demonstrarem de forma clara o mesmo grau de confiança que é valorizado nos líderes masculinos.

Estes preconceitos são comuns e, a longo prazo, a situação torna-se desmoralizadora.

Os "mentores" e a personalidade - os impulsionadores básicos de uma mulher num cargo de direção

95% das mulheres que participaram no estudo da Oliver Wyman afirmaram que a presença de pelo menos um mentor ao longo da sua carreira profissional se mostrou determinante. Quanto ao fator que as inquiridas mais valorizam nesta presença é o acesso a uma vasta rede de contactos. Por outro lado, para os homens, este aspeto está em quinto lugar na escala de importância.

No entanto, as participantes partilham dois traços específicos de personalidade - 90% está de acordo quanto ao seu papel fundamental na solução de problemas, devido à curiosidade intrínseca em aprender e são extremamente resilientes. Estas têm maior propensão para interagir socialmente, partilhar perspetivas de uma forma proativa e ampliar os seus conhecimentos organizativos fortalecendo, por fim, a confiança.

De que forma podem agir as empresas para mudar a cultura empresarial e acelerar o processo de progresso das mulheres para cargos de liderança?

Segundo a Oliver Wyman, é necessário levar a cabo uma mudança sistémica rápida e profunda. É altura de passar para uma cultura de inclusão e diversidade 2.0, que exige a vontade dos quadros diretivos e o foco dentro da empresa para a atingir esta mudança.

Para tal, as empresas devem assegurar que a liderança inclusiva começa no topo da organização, desenhando um modelo de liderança partilhado e tratando a inclusão e a diversidade como mais um objetivo de negócio, que contempla uma mediação e avaliação das medidas impostas, com um forte investimento na sua promoção e impulso.