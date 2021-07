Multimilionário Richard Branson vai ao espaço em nave da Virgin Galactic

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Julho, 2021 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

O multimilionário Richard Branson, de 70 anos, criou a Virgin Galactic Holdings em 2004, e foi, este domingo, ao espaço, numa viagem inédita, que foi antecipada para acontecer antes da viagem programada para 20 de julho por Jeff Bezos, fundador da Amazon, que criou a Blue Origin com o objetivo também de levar cidadãos comuns - e ricos -, ao espaço.

Neste vigésimo segundo voo experimental, Branson antecipa as viagens turísticas regulares que quer começar a oferecer no próximo ano. A nave de Branson partiu do Novo México e já regressou.

Segundo a agência Bloomberg, a Virgin Galactic já tem cerca de 600 clientes confirmados, que pagaram 250 mil dólares (210,5 mil euros) pelo lugar.

Seis pessoas, incluindo o empresário Richard Branson, efetuaram hoje a sua primeira viagem ao espaço a bordo do avião VSS Unity, que descolou e aterrou com sucesso da base SpacePort America, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos.

Após hora e meia de atraso devido às condições meteorológicas, o avião espacial da Virgin descolou perto das 08:40 (15:40 em Lisboa), com cinco funcionários da companhia aérea e o respetivo fundador, o empresário e filantropo britânico Richard Branson.

O VSS Unity está assente numa aeronave de fuselagem dupla e desprendeu-se da nave-mãe a uma altitude de oito milhas (13 quilómetros), disparando o seu motor de foguete e perfurando a borda entre a atmosfera e o espaço a 55 milhas (88 quilómetros), para garantir uma sensação de microgravidade e uma vista privilegiada sobre o planeta.

Depois de cerca de quatro minutos acima da superfície terrestre, onde a tripulação alcançou a gravidade zero, o avião espacial começou a viagem de regresso e culminou uma viagem histórica na base SpacePort América cerca das 09:40 (16:40 em Lisboa).