Na classificação dos donos mais ricos, o Newcastle lidera

Príncipe Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, dono do Newcastle United. © AFP

Qual é o dono de clube mais rico do mundo? A resposta passa, claro, pelo Médio Oriente e por Inglaterra: por ter fortuna avaliada em 1,4 triliões de dólares, Mohammed Bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, transporta o Newcastle United para o topo da lista. Mas há surpresas no top 10.

De acordo com compilação do UOL Esporte com base em dados da revista Forbes, o dono de todas as reservas de petróleo e outros recursos naturais sauditas, é imbatível.

O segundo da lista, o xeque Tamin bin Al Thani, emir do Qatar e patrão do Paris Saint-Germain, também apresenta como fortuna pessoal, grosso modo, o PIB do seu país, algo em torno de 335 biliões de dólares.

Outro milionário com recursos semelhantes, o xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, dono do bem-sucedido Manchester City (e outros clubes do Grupo City), é só quinto na tabela.

Pelo meio, surgem dois "magnatas tradicionais": o francês François Pinault, sinónimo de mercado de luxo, é proprietário do Rennes, clube da sua Bretanha natal, e o austríaco Mark Mateschitz, herdeiro de 31 anos do império Red Bull, gere os sete clubes da marca, incluindo o RB Leipzig. Nem Rennes, nem Leipzig, entretanto, apresentam resultados em campo ao nível dos resultados financeiros dos seus donos.

James Ratcliffe, o homem mais rico de Inglaterra que pretende adquirir o Manchester United mas por ora só é dono do Nice, vem em sexto, à frente de Andrea Agnelli, da família historicamente ligada à Juventus.

Antes dos americanos Stanley Kroenke e Shahid Khan, patrões dos londrinos Arsenal e Fulham, respetivamente, o mexicano Ricardo Salinas Pliego, oitavo da lista, manda no novato Mazatlan FC, fundado em 2020 e afundado na última posição do campeonato local.

O top 10:

1 - Mohammed bin Salman (Newcastle, Inglaterra): 1,4 triliões de dólares

2 - Tamin bin Al Thani (Paris Saint-Germain, França): 335 biliões

3 - François Pinault (Rennes, França): 48,5 biliões

4 - Mark Mateschitz (Grupo Red Bull): 34,7 biliões

5 - Mansour bin Zayed Al Nahyan (Grupo City): 30 biliões

6 - James Ratcliffe (Nice, França): 22,9 biliões

7 - Andrea Agnelli (Juventus, Itália): 19,1 biliões

8 - Ricardo Salinas Pliego (Mazatlán, México): 13 biliões

9 - Stanley Kroenke (Arsenal, Inglaterra: 12,9 biliões

10 - Shahid Khan (Fulham, Inglaterra): 12,1 biliões.