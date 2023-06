"Não podemos desistir de criar mais riqueza, mais igualdade, mais coesão"

Comemorações do Dia de Portugal no Peso da Régua, com a presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. © André Rolo/Global Imagens

DN 10 Junho, 2023 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Por entre alegrias e tristezas estamos a fazer Portugal". A partir de Peso da Régua, no distrito de Vila Real, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu esta manhã o papel de Portugal no mundo, mas sublinhando o muito que há por fazer no país: "Não podemos desistir nunca de criar mais riqueza, mais igualdade, mais coesão, distribuindo essa riqueza com mais justiça". A começar pelo próprio território: "Queremos que os os Pesos da Régua do nosso interior sejam tão importantes como as Lisboas, os Portos, as Coimbras...".

No discurso do Dia de Portugal, com o rio Douro como pano de fundo, o chefe de Estado defendeu que "só a união faz a força" e apontou o próprio Douro como um exemplo de força da vontade, um "retrato do Portugal que queremos".

Destacando o caráter universalista do país, dos portugueses que "partiram há mais de seis séculos e nunca deixaram de ir e de vir, de largar e de voltar" - o que, por decorrência, cria a responsabilidade de "entender que temos de receber outros" - o Presidente da República sublinhou que "somos assim, pobres no ponto de partida", mas "capazes do melhor". "Somos dez milhões cá dentro, mas valemos muito, muito mais", afirmou Marcelo, apontando como exemplo dessa capacidade de superação precisamente o Douro, "que tornámos novamente navegável".

"Temos um peso no mundo maior do que o nosso território terrestre", evocou o Presidente da República, perante uma plateia onde se sentava o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Em atualização