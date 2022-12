Natal de Ronaldo com descapotável de sonho no sapatinho. Quanto vale já a coleção de CR7?

Motor 24 26 Dezembro, 2022 • 15:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sem clube para jogar, Cristiano Ronaldo não parece obrigado a adaptar o seu estilo de vida à nova situação profissional, que se acredita ser passageira, uma vez que o craque português é dado como certo no Al Nassr da Arábia Saudita, para ser o jogador de futebol mais bem pago do mundo!

A prová-lo está o vídeo publicado por Georgina Rodríguez com imagens do Natal que, à imagem de outros anos, foi repleto de luxos.

No "sapatinho", CR7 teve nada menos do que um Rolls-Royce Dawn, descapotável equipado com um motor V12 de 6.6 litros com dupla sobrealimentação, a debitar 570 cv de potência e 780 Nm de binário.

A marca de luxo britânica anuncia para o modelo menos de 5 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, o que é obra tendo em conta as dimensões muito imponentes do cabriolet: são 5,28 metros e mais de 3 metros entre eixos!

Os preços do Rolls-Royce Dawn rondam os 500.000 euros, mais caro do que o Cadillac Escalade que Georgina ofereceu a Ronaldo num dos últimos aniversários.

Aos 37 anos de idade, o craque português continua a somar recordes e máquinas de sonho à sua riquíssima coleção automóvel.

De acordo com a ManySpins.com, o português Cristiano Ronaldo é o segundo atleta com a coleção de automóveis mais cara, só atrás de Messi, jogador argentino do Paris Saint-Germain.

Segundo este ranking, CR7 tinha nas suas garagens 19 automóveis com um valor combinado de cerca de 21 milhões de euros, em que se incluem pelo menos três Ferrari, dois Lamborghini, dois Bugatti, dois McLaren, dois Rolls-Royce, um Porsche 911 Turbo S e um Koenigsegg CCX.

Mas a lista esta já está desatualizada, além do novo Rolls, não inclui o Bugatti Centodieci de 8 milhões de euros, um de apenas 10 produzidos para homenagear o EB110 original, alusivo aos 110 do nascimento de Ettore Bugatti, o fundador da marca.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt