Navio com 4000 carros, incluindo Porsche e Lamborghini, afunda-se ao largo dos Açores

O Felicity Ace incendiou-se na semana passada no Oceano Atlântico, a cerca de 200 milhas náuticas dos Açores, causando a destruição de milhares de automóveis das marcas do Grupo Volkswagen, com modelos da Volkswagen, Audi, Porsche e Lamborghini a serem consumidos pelas chamas. Os prejuízos estão ainda a ser calculados pelas respetivas marcas, agravando as dificuldades de um setor que tem sido afetado severamente pela crise dos chips semicondutores.

Porém, apesar dos esforços para tentar salvar o barco, o Felicity Ace afundou-se pelas 9h00 de terça-feira, sucumbindo à força das águas e aos próprios danos no navio.

"Hoje, ao início da manhã, durante o reboque, que se tinha iniciado no dia 24 de fevereiro, o navio "Felicity Ace" perdeu estabilidade tendo vindo a afundar-se a cerca 25 milhas náuticas, o equivalente a 46 quilómetros, fora do limite da Zona Económica e Exclusiva de Portugal, numa área cuja profundidade ronda os 3 mil metros", pode ler-se numa publicação da Marinha nas redes sociais.

No local, registam-se "alguns destroços e uma pequena mancha de resíduos oleosos, que está a ser dispersa pelos jatos de água dos rebocadores e que se encontra a ser monitorizada pela Direção de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional e pela Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA)", dizem as autoridades.

O navio fazia a travessia da Europa para os Estados Unidos da América, tendo saído do porto alemão de Emden rumo a Rhode Island, com milhares de automóveis a bordo, pertencendo a maior fatia à Audi, com cerca de 1900 automóveis, seguindo-se por cerca de 1100 unidades da Porsche, cerca de 500 Volkswagen, 189 Bentley e 85 Lamborghini, de acordo com informações partilhadas pelo Automotive News Europe.

No total, o valor da perda financeira dos automóveis deverá ascender aos 401 milhões de dólares, de acordo com os analistas do Russell Group.

