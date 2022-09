Nem Porsche, nem Ferrari. O desportivo mais procurado no Google é surpresa

Motor24 01 Setembro, 2022 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

De acordo com o novo ranking divulgado pelos especialistas da Confused.com, elaborado com base nas ferramentas online do Google Trends durante o último ano, o automóvel desportivo mais pesquisado na Internet é o Audi R8.

O modelo da marca alemã lançado em 2006 com base na arquitetura do Lamborghini Gallardo e que, atualmente, na sua terceira geração, partilha elementos técnicos e o V10 naturalmente aspirado com o Lamborghini Huracán, reuniu nada menos do que 22.530.000 cliques, ultrapassando as referências Lamborghini Urus (o único SUV na lista) e o BMW i8, que também surpreende no pódio...

Ainda dentro do "top10", mais surpresas: por exemplo, nomes como Porsche 911, Lamborghini Aventador e Bugatti Chiron são 7º, 8º e 9º lugares da lista, com menos "buscas" que Toyota Supra (4º), Ford Mustang (5º) ou Nissan GT-R (6º).

Quanto a marcas, a Lamborghini aparece no estudo como a mais pesquisada no Google durante o ano, chegando a mais de 58,155 milhões de pesquisas, o dobro de BMW (26,753 milhões) e Ferrari (25,353 milhões).

