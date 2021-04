Nenhum concelho com mais de 500 novos casos entre 7 e 20 de abril

Doentes com covid-19 internados no Hospital de Santa Maria (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Dinheiro Vivo 24 Abril, 2021 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre 7 e 20 de Abril foram reportados mais 7289 casos de covid-19 a nível concelhio. Nenhum concelho apresentou mais de 500 novos casos.

O top 5 é formado pelos concelhos de Lisboa com 489, por Sintra com 274, por Odemira com 245, por Vila Nova de Famalicão com 192 e por Vila Nova de Gaia com 183.

Quanto ao nível de risco por concelho, no Continente, voltámos a ter um concelho classificado como de risco extremamente elevado: Odemira. Apenas dois concelhos estão classificados como de risco muito elevado: Resende e Aljezur.

Os dados revelam que há 43 concelhos com incidência da covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 14 em relação ao boletim anterior divulgado na última sexta-feira.

Dos 43 concelhos, quatro registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 480 casos por cada 100 mil habitantes: Aljezur (501), Machico (546), Resende (572) e Nordeste (576).

Sete concelhos têm valores acima dos 240 casos por 100 mil habitantes: Lagoa (319), Portimão (306), Porto Moniz (299), Ribeira Grande (317), Cabeceiras de Basto (326), Cinfães (247) e Penela (278).

Com zero casos nos últimos 14 dias são referidos 65 concelhos, mais dois em relação ao boletim anterior.

O índice de transmissibilidade (Rt) manteve-se nos 0,98, enquanto a incidência de casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias desceu para 72,1.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira passada, apontavam para um Rt de 0,98 e uma incidência de 72,7 casos por 100 mil habitantes.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapideia.com

Com Lusa