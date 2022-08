Nesta estrada é proibido usar cinto, por razões de segurança

Motor24 29 Agosto, 2022 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A utilização do cinto de segurança não é apenas uma das medidas mais eficazes para reduzir o risco de lesões graves em acidentes de viação - quem o coloca corretamente aumenta muito a probabilidade de sobreviver a um impacto violento no carro. O cinto de segurança é obrigatório, em Portugal e em quase todos os países do mundo.

Menos na Estónia, onde o seu uso é proibido em algumas estradas. Para a segurança dos passageiros dos veículos...

Confuso? Nós explicamos: Acontece que aquele país no norte da Europa, banhado pelo Mar Báltico e limitado pelo Golfo da Finlândia, é composto por mais de 1.500 ilhas. E, enquanto nos meses mais quentes do ano as deslocações entre as várias localidades se fazem, por meio de barco, sem qualquer tipo de dificuldade. Já no inverno, com a descida a pique das temperaturas e os estreitos do mar Báltico congelados, a única alternativa é conduzir sobre o gelo.

Durante quatro meses, entre dezembro e março, a Estónia tem referenciadas seis estradas de gelo oficiais, a maior, que faz a ligação entre as ilhas de Saaremaa e Hiiumaa, estende-se por 26 quilómetros, ao longo dos quais não é permitido o uso do cinto de segurança.

Isto porque, apesar das camadas de gelo serem suficientemente espessas e resistentes para garantir que não existe risco para a circulação automóvel, as autoridades preferem apostar na prevenção. Entre as medidas excecionais, está a proibição do cinto de segurança para que os passageiros consigam sair o mais rapidamente possível do veículo, se o gelo ceder e este cair à água.

Mais: o trânsito está vedado a veículos com mais de 2,5 toneladas de peso e também não é permitido conduzir à noite.

Durante o dia, os automobilistas não podem ultrapassar os 70 km/h, devem conduzir a um ritmo constante e nunca entre os 25 e os 40 km/h, pois é as estas velocidades que se produzem vibrações que podem provocar fraturas no gelo...

A reportagem imperdível no vídeo abaixo:

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt