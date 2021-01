No SNS "o objetivo do Governo é contratar o maior número de profissionais possível"

© EPA/EMANUELE VALERI

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, detalhou, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que foi aprovado um decreto que pretende reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), permitindo a contratação excecional de médicos sem especialidade completa ou a contratação de médicos e enfermeiros aposentados, "sem os limites que a lei habitualmente defende".

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, determina-se que "os mecanismos de gestão previstos só podem ser usados para fazer face ao aumento excecional e temporário das funções diretamente relacionadas com a pandemia da doença COVID-19, incluindo o respetivo Plano de Vacinação, e enquanto se mantiver essa necessidade."

A ministra Mariana Vieira da Silva refere que o objetivo principal de contratações é o reforço do SNS. Questionada sobre uma estimativa de possível número de contratações, Mariana Vieira da Silva refere que não há um número indicativo. "É muito difícil de estimar até onde podemos ir com a contratação de médicos e enfermeiros aposentados" porque depende dos próprios, explicou. "O objetivo do Governo é contratar o maior número de profissionais possível".

No entanto, é possível estimar que "relativamente aos médicos estrangeiros, sendo que a condição de acesso é fazer a prova escrita de acesso normal à prática em Portugal estimamos cerca de 160 médicos nestas condições."

São três as provas que existem para a possibilidade dos médicos formados no estrangeiro poderem trabalhar em Portugal: a prova de comunicação, a prova escrita e a prova oral. "Os candidatos que agora assumimos que podem prestar serviços médicos são aqueles que tenham realizado a prova de comunicação e a prova escrita, dispensando portanto a última das provas, que é a prova oral", esclareceu por fim a ministra esta que "é uma alteração excecional".

O Governo vai permitir a "contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da medicina e na área da enfermagem, desde que preenchidos determinados requisitos", diz o comunicado do Conselho de Ministros.

"O esforço é o de procurar todas as respostas possíveis para reforçar o nosso SNS", avançou Mariana Vieira da Silva.

Pagamento de trabalho suplementar

O Conselho de Ministros aprovou também um decreto-lei que estabelece mecanismos excecionais de gestão de profissionais de saúde. Assim permite-se "o pagamento do trabalho suplementar com um adicional, face ao valor do trabalho suplementar, de 50%."

Conforme foi frisado, esta mecanismo "é temporário", detalhou a ministra. "Permite também a definição de um horário acrescido para enfermeiros e assistentes operacionais até às 42 horas, com o correspondente acréscimo salarial de cerca de 37%".