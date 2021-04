Nómada Digital Summit arranca esta quinta-feira, focada no tema da flexibilidade no trabalho

Dinheiro Vivo 08 Abril, 2021 • 11:13 Partilhar este artigo Facebook

A segunda edição da conferência Nómada Digital Summit arranca já esta quinta-feira. Este ano o foco está na flexibilidade e liberdade do trabalhador, bem como no impacto que um ano de teletrabalho vai ter num futuro pós-pandemia.

"Queremos falar diretamente para o trabalhador comum, que experimentou o teletrabalho pela primeira vez no último ano, gostou da experiência e não se vê a regressar ao modelo 100% presencial e do 'picar o ponto' obrigatório", refere a organização em comunicado enviado às redações.

Este ano, a Nómada Digital Summit terá a duração de três dias (quinta, sexta e sábado) - dois dias para 'talks' e um dia para workshops -, e são oferecidas três modalidades de bilhetes, cujos preços começam nos 29,90 euros.

Quanto às "talks", estas vão contar com a presença de empresas de peso no mercado, como é o caso da Microsoft, Coca-Cola, Revolut, Worten, Monster Energy, Selina, e outras.

"Vamos ajudar todos os que trabalham das 9 às 5 a ter maior flexibilidade no trabalho e que quando regressarem ao escritório e às rotinas, consigam ter um pouco de maior liberdade do seu dia-a-dia profissional", lê-se ainda na página oficial do evento.