NOS Cinemas: por 120€ vai poder ter uma sala de cinema exclusiva

Entre o regresso contido dos espetadores e o adiamento de estreias, o setor do cinema tem sentido, tal como tantos outros, o impacto da pandemia.

Assim, esta iniciativa do aluguer de uma sala particular surge para transmitir uma ideia de maior segurança e possibilitar uma experiência diferente por um valor único de 120€ por sala, para grupos até 20 pessoas.

As reservas podem ser feitas diretamente nos complexos de Cinema NOS, com um mínimo de 72 horas de antecedência, ou através do número 16 996 e a programação inclui todas as salas de cinema NOS e os filmes em cartaz.

Luis Nascimento, Administrador da NOS Cinemas, afirma em comunicado que esta sala "permite que todos aqueles que ainda se sentem condicionados em voltar ao cinema, possam voltar a usufruir desta experiência única e irreplicável em casa, num ambiente mais familiar e controlado."