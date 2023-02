Nottingham Forest bate recorde de transferências numa época

Chris Wood, no Nottingham Forest © Paul ELLIS/AFP

Nem o fim da janela de transferências de janeiro impediu o insaciável Nottingham Forest de contratar mais um jogador por estes dias: Chris Wood, cedido por empréstimo do Newcastle United, é o novo reforço do clube por 16,8 milhões de libras, cerca de 19 milhões de euros. Com a aquisição definitiva do atacante neozelandês, o Forest chega a mais de 226 milhões de euros investidos. Mas o recorde nacional, europeu, mundial é em número de jogadores: 24.

O anterior recorde de transferências numa só época pertencia ao Crystal Palace de 2013, com 17, um clube, tal como o Nottingham Forest de hoje, acabado de subir da segunda divisão para a Premier League e, por isso, ansioso para aprimorar o seu elenco às custas dos acordos de direitos televisivos milionários da elite do futebol inglês. Acresce que além de reforços, os Reds tiveram de tapar buracos: sete jogadores que ajudaram na promoção no ano passado terminaram os seus contratos e seis outros só estavam lá por empréstimo. Desses 13, alguns eram titulares indiscutíveis.

Até janeiro, a estratégia de comprar muito no verão não resultou: o Forest seguia na zona de descida da classificação. A solução dos seus dirigentes foi então... repetir a estratégia que não resultou e comprar muito na janela de inverno: e, para provar que no futebol e nos negócios a mesma estratégia pode estar certa ou errada dependendo das circunstâncias, o clube agora saiu da zona de descida para um menos desconfortável 13.º lugar.

Por trás da política insólita, o magnata grego Evangelos Marinakis, dono de impérios de media e de construção de navios no seu país. E do gigante Olympiacos. Além de ser o autarca de Pireu. E de ter sido investigado em escândalos de tráfico de drogas e de corrupção no futebol grego.

Entre os reforços da equipa onde joga o português Cafu, o nigeriano Taiwo Awoniyi e o inglês Morgan Gibbs-White destacam-se mas o principal goleador ainda é o galês Brennan Johnson, no clube desde 2019.