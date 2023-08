Nova FCT abre curso de verão dedicado a machine learning na indústria espacial

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa © DR.

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCT), anunciou uma escola de verão dedicada ao machine learning na indústria espacial. O curso intitulado ML4Space decorrerá entre os dias 1 e 8 de setembro e permitirá a estudantes e profissionais do setor conhecer as mais recentes aplicações desta tecnologia no espaço.

A iniciativa reúne speakers e investigadores de referência da área espacial, que vão apresentar inovações de engenharia e ciência da computação e abordar grandes temas como o reconhecimento de padrões e análise de dados, a problemática do lixo especial ou a apresentação de ferramentas de deep learning e machine learning.

Entre os especialistas convidados estão alguns professores internacionais, como o matemático J. Nathan Kutz, da Universidade de Washington (EUA), reconhecido pela investigação em análise de dados e ciência computacional; o engenheiro aeroespacial e mecânico Massimiliano Vasile, da Universidade de Strathclyde (Escócia), pioneiro de técnicas de otimização para sistemas complexos de engenharia aeroespacial; ou o professor de robótica e engenheiro aeroespecial Zachary Manchester, da Universidade Carnegie Mellon (EUA).

Entre os objetivos do programa está ainda o esclarecimento dos princípios fundamentais do machine learning no espaço, designadamente através de um painel de discussão com especialistas da área como, por exemplo, Manuel Heitor, antigo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e professor de Engenharia Mecânica, e também com a presença da GMV e da Neurospace, o projeto nacional que está a liderar o desenvolvimento de inteligência artificial e machine learning para a gestão de tráfego espacial.

A ML4Space, que se realiza no âmbito do projeto Artificial Intelligence Fights Space Debris, cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelos Fundos Europeus NextGenerationEU, tem inscrições abertas para investigadores, alunos de mestrado ou doutoramento e profissionais da indústria espacial até 15 de agosto.