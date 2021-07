Nova FCT oferece cursos de verão para alunos do secundário

NOVA FCT disponibiliza várias atividades, workshops e cursos no verão de 2021

Dinheiro Vivo 07 Julho, 2021 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Nova School of Science and Techology (FCT Nova), uma das principais faculdades de Engenharia, Ciências e Tecnologia de Portugal, com forte ligação ao tecido empresarial e às startups, divulgou esta quarta-feira, dia 7 de julho, um conjunto de cursos, workshops e seminários gratuitos para estudantes que frequentam o ensino secundário.

São várias as áreas abrangidas pelos projetos, como a Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, com atividades como "Math Open Week", em que será possível participar num escape room de matemática ou em visitas guiadas. Em Engenharia Biomédica, "extrair DNA em casa" ou parar uma hemorragia no espaço são alguns dos conteúdos a aprender.

Por sua vez, o Nova Laboratory for Computer Science vai ensinar os alunos sobre conceitos cibernéticos, como a inteligência artificial, ao mesmo tempo que estes se podem divertir com jogos de computador pedagógicos. Na Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas pode-se saber mais sobre o nosso sistema imunológico ou como se desenvolve um cancro. "Fazer um ecrã de cristal líquido LCD ou perceber como se cria um osso de raiz numa impressora 3D" são outros trabalhos promovidos pelo Centro de Investigação de Materiais.

Contudo não são só as ciências sociais na base destes cursos, havendo ainda um workshop dedicado a estudar as representações sobre as populações negras no século XIX e os atuais preconceitos, recorrendo a fotografias e documentos da época.

Em comunicado, a FCT Nova realça a importância destas atividades que tem como objetivo "permitir aos mais novos entrar em contacto com as disciplinas, professores e ambiente académico", antes de entrarem no ensino superior.

As inscrições para os cursos de verão 2021 já estão abertas e as aulas vão decorrer entre julho e setembro, em formato misto, isto é, uma conjunção entre aulas online e presenciais. A lista completa de cursos pode ser consultada no site da faculdade.