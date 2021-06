NOVA IMS lança nova licenciatura em Ciência de Dados (Imagem de arquivo) © Unsplash

Dinheiro Vivo 25 Junho, 2021 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A NOVA Information Management School (NOVA IMS), escola da Universidade Nova de Lisboa especializada no tratamento e análise de Big Data, anunciou esta sexta-feira, 25 de Julho, o lançamento de uma nova licenciatura em Ciências de Dados já no arranque do próximo ano letivo, que começa a setembro de 2021.

Segundo Roberto Henriques, subdiretor e presidente do Conselho Pedagógico da NOVA IMS, os alunos inscritos no curso abordarão conteúdos inovadores e imprescindíveis na área da ciência de dados, como a aprendizagem automática ou profunda e a inteligência artificial. "O objetivo principal da nossa nova licenciatura é treinar futuros profissionais capazes de entender, desenvolver e utilizar modelos, algoritmos e as técnicas mais avançadas em matéria de ciência de dados", explica.

O setor das Tecnologias de Informação era ainda, em 2020, considerado pela Hays como um dos mais difíceis de contratar em Portugal, dado a falta de profissionais qualificados na área, como analistas de "business inteligence" e cientistas de dados. Apesar da área ser considerada uma das principais profissões do futuro, continua a haver um défice de cerca de um milhão de especialistas digitais na União Europeia, de acordo com a NOVA IMS.

É contra esta tendência que Pedro Saraiva, diretor da faculdade, quer rumar com o novo curso em Ciência de Dados. "Os desenvolvimentos registados recentemente e que vão marcar as próximas décadas, centrados na digitalização, "big data", inteligência artificial, "data science" ou indústria 2.0 tornam a formação nesta área essencial para uma grande diversidade de aplicações industriais e para o favorecimento da transição digital das empresas", defende.