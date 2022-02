Nova SBE recebe bolsa para dar formação a gestores de pequenos negócios

"Empreendedorismo como Estratégia de Mobilidade Social e Inclusão" destacou-se pela sua "proposta de realização de uma avaliação experimental de um programa de formação dirigido a gestores de pequenos negócios no sector do retalho e da indústria transformadora em Portugal" © Nova SBE

Dinheiro Vivo 14 Fevereiro, 2022 • 21:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Empreendedorismo como Estratégia de Mobilidade Social e Inclusão", projeto de investigação dos professores da Nova SBE, Miguel Ferreira, Cátia Batista e Francisco Queiró, acaba de ganhar financiamento da Social Research Call (SRC) 2021, da Fundação La Caixa, sendo esta a primeira vez que a Nova SBE é distinguida pela instituição.

O projeto, que "visa contribuir para a elaboração de políticas e programas de formação em gestão mais eficazes, melhorando assim as perspetivas das pequenas empresas, potenciando a criação de empregos, mobilidade social e inclusão", vai receber cerca de 100 mil euros, para dar "continuidade à promoção da investigação científica no campo da economia e gestão, em prol de uma resposta cada vez mais eficaz aos desafios de desenvolvimento sustentável", explica a faculdade em comunicado.

Entre as mais de 500 candidaturas (Espanha e Portugal), "Empreendedorismo como Estratégia de Mobilidade Social e Inclusão" destacou-se pela sua "proposta de realização de uma avaliação experimental de um programa de formação dirigido a gestores de pequenos negócios no setor do retalho e da indústria transformadora em Portugal", revela a Nova SBE, acrescentando que a equipa de investigação tem como finalidade avaliar de que forma "este programa afeta os proprietários/gestores selecionados sem diploma universitário".

A equipa revela esperar que o programa de formação em gestão, que contempla ações de formação em competências cognitivas e sessões cujo objetivo é remover barreiras comportamentais não cognitivas que poderão prejudicar os negócios, aplicada a uma amostra de cerca de 200 proprietários/gestores, "aperfeiçoe as práticas e conhecimentos de negócios, atuando na melhoria de indicadores de desempenho como a escala de operações, a criação de empregos e o lucro", esclarece a Nova SBE. O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, assume-se como parceiro institucional deste programa.

A Social Research Call da Fundação La Caixa é um concurso aberto que tem como objetivo apoiar projetos de investigação social inovadores.