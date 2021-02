Nova SBE revela impacto das medidas de desenvolvimento sustentável adotadas em 2019/2020

A Nova School of Business and Economics (SBE) distingue todos os anos os seus melhores "caloiros" © Paulo Spranger / Global Imagens

A Nova SBE publicou recentemente o seu Relatório de Impacto que diz respeito à atividade desenvolvida pela instituição no ano letivo de 2019/20 para atingir as metas impostas pela Organização das Nações Unidas.

No documento, a Nova SBE apresenta não apenas a sua visão de sustentabilidade e impacto da escola e todo o seu ecossistema, mas sobretudo demonstra como está a ser materializada transversalmente essa mesma visão através do compromisso assumido de se reger pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), aliados aos Seis Princípios do PRME (Principles for Responsible Management Education), da rede Business Schools no âmbito das Nações Unidas.

Para apresentar os resultados e esforços no desenvolvimento sustentável da sociedade, a escola mapeou e identificou qual o contributo dos diferentes projetos e iniciativas para os ODS.

Neste relatório são apresentados os diversos programas, projetos e iniciativas que permitiram no ano letivo 2019/20 à Nova SBE e sua comunidade responder aos desafios impostos, bem como os indicadores que respondem na prática às metas fixadas no âmbito do ODS 4 - Educação de Qualidade.

A instituição de ensino, para ajudar no cumprimento da meta 4.3, que visa a garantia do acesso igualitário para todas as mulheres e homens à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a universidade, até 2030, aumentou em 26% as novas admissões no ano letivo de 2020/21 em comparação com 2018/19. Do total destas admissões, registou-se um crescimento substancial de mulheres admitidas - mais 17% para licenciatura, mais 34% para mestrado e mais 26% para doutoramentos.

A acrescentar, a inscrição de alunas no ano letivo 2020/21 situou-se nos 49,68% em licenciaturas, 43,21% em mestrados e 47,22% em doutoramentos, e foram investidos mais de 670 mil euros em bolsas de estudo, no total de 21 programas.

Com o regime das aulas online de volta, a aposta foi também para o design do b-learning com mais de três mil aulas de licenciatura e mestrado realizadas neste formato. Na área da formação executiva foram também desenvolvidos seis novos programas online e, até ao momento, oito programas de formação foram realizados totalmente à distância e 23 foram disponibilizados em formatos b-learning, incluindo programas de pós-graduação.

No que respeita à meta 4.4 que quer, até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos com habilidades relevantes para emprego, trabalho decente e empreendedorismo, a Nova SBE realizou 140 workshops e eventos profissionais com a participação de mais de 3500 alunos, duas feiras de emprego com mais de 155 empresas e uma nova área de startups, um aumento de mais de 1500 novos alunos inscritos no JobTeaser, 90% de ofertas de emprego internacionais e 96% de taxa de empregabilidade com base no Graduate Placement Survey 2019.

Foram ainda reforçadas mais de 250 parcerias universitárias e corporativas internacionais, a integração de uma nova área de especialização no mestrado de Gestão, a realização de programas de mentoria para 124 antigos alunos e 144 atuais, bem como o lançamento do Programa Estágio Global e do Advancing your Career, 11 colocações de emprego pós-doutoramento e acreditação EQUIS, AMBA, AACSB.

Por último, para garantir que, até 2030, todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 8424 alunos de licenciatura, mestrado, doutoramento e formação de executivos concluíram cursos mapeados sob a Agenda ODS para aumentar a consciencialização destes objetivos. Por outro lado, 117 programas foram também revistos com relação ODS explícita e, 62,5% dos 32% dos alunos de mestrado aceites escolheram como área de especialização preferida temas como Business and Data Analytics, Digital Business, Inovação e Empreendedorismo, Social Enterprise, Strategy and International Business.

A instituição criou ainda três novos mestrados, um deles em Business Analytics e os outros dois em Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas e Empreendedorismo e Inovação de Impacto.

Este relatório pretende ainda ser um exemplo para que outras instituições do ensino superior, entidades governamentais e não governamentais, bem como empresas dos mais diversos setores e a sociedade em geral, adiram a este movimento de transformação que se pretende sustentável, inclusivo e pacífico.

"À medida que o desenvolvimento sustentável se torna cada vez mais urgente, descobrir o papel que cada um de nós pode desempenhar é fundamental. Continuaremos a reconhecer o talento e o propósito da nossa comunidade de contribuir para a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Continuaremos a co-criar com líderes de ONGs, organizações filantrópicas, governos, empresas e comunidades locais para enfrentar os desafios deste século. E continuaremos a desenvolver talento em todo o mundo para liderarmos o caminho para um futuro sustentável", afirma, em comunicado, Daniel Traça, professor de Economia na Nova SBE.