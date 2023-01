Novas buscas na Câmara de Lisboa por suspeitas de corrupção na presidência de Medina

© Gonçalo Villaverde / Arquivo Global Imagens

A Câmara Municipal de Lisboa voltou esta terça-feira a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ), avançou a CNN Portugal. Estas buscas estão relacionadas com a operação Tutti Frutti, na qual são investigadas suspeitas de corrupção durante a presidência de Fernando Medina, atual ministro das Finanças.

A Unidade de Combate à Corrupção da PJ está desde o início desta manhã na Câmara de Lisboa, que no início da semana passada já tinha sido alvo de buscas no departamento do Urbanismo, na sequência das quais três sociedades e os respetivos representantes legais foram constituídos arguidos.

Na quarta-feira da semana passada, a TVI/CNN Portugal noticiou que a PJ realizou buscas na Câmara de Lisboa por "suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação", numa nomeação para "prestação de serviços que foi assinada em 2015" pelo então presidente da autarquia, Fernando Medina.

A Câmara de Lisboa confirmou, na altura, as buscas no departamento de Urbanismo, mas remeteu mais esclarecimentos para as autoridades judiciais.

Na quinta-feira, em declarações aos jornalistas, Fernando Medina, disse que pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) para ser ouvido no processo que motivou buscas da PJ na Câmara de Lisboa.

